Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Hakenkreuze und rechte Parolen geschmiert

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Im Bereich der Tiergartenstraße, des Angelwegs und der Kläranlage haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Hakenkreuze und antisemitische Parolen in roter Farbe auf diverse Objekte aufgetragen. Durch die Schmierereien, die augenscheinlich mittels Farbeimer und Pinsel vorgenommen wurden, sind zwei Gartenhäuser, ein Stromkasten sowie der Anhänger einer Fahrschule in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich über das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

