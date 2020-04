Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gläser von Pkw-Außenspiegeln entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In den Abend-/ oder Nachtstunden von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag wurden durch Unbekannte an einem in der Carl-Benz-Straße geparkten BMW 3er die beiden Gläser der Außenspiegel entwendet. Der oder die Täter gingen bei ihrem Werk professionell und mit speziellem Werkzeug vor, da die Außenspiegel an dem Pkw eingeklappt waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

