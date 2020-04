Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Mit über 2 Promille am Steuer eines Lkw

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wurde durch Beamte des Verkehrsdienst Walldorf auf einem Parkplatz an der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim ein polnischer Sattelzug kontrolliert, bei dem der Fahrer stark betrunken war. Bei einem Alkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über 2 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

