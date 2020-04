Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Bei Einbruch in Getränkeladen Zigaretten gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.04.2020) wurde in ein Getränkeladen in der Fischerstraße eingebrochen. Unbekannte hatten die Scheibe der Eingangstüre eingeschlagen und mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht genau fest. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell