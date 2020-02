Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 11. Februar 2020, führten acht Beamte des Polizeireviers Elmshorn schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch.

In der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 11:15 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Rosenstraße) sowie im Adenauerdamm (Elmshorn) den Fahrzeugverkehr. Sie stellten dabei neun Geschwindigkeitsverstöße fest. Negativer Spitzenreiter war ein 48-Jähriger aus dem Kreis Steinburg, der mit seinem VW bei erlaubten 50 km/h mit vorwerfbaren 70 km/h gemessen wurde. Weiter stellten die Beamten neun Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie zwei Handyverstöße fest. Ein Radfahrer fuhr auf der falschen Straßenseite. In einem Fall wurde der Führerschein nicht mitgeführt. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit entsprechenden Verwarngeldern rechnen.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

