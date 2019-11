Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Unfallflucht durch Zeugenaussage aufgeklärt

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Montag, den 25.11.2019, gegen 10:45 Uhr beschädigte in der Gutachstraße in Titisee-Neustadt eine vorerst unbekannte Fahrzeugführerin beim Rangieren in eine Parklücke einen dort geparkten Pkw. Trotz Betrachtung des Schadens entfernte sie sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge, welcher den Unfall beobachtet hatte, konnte durch seine Aussage entscheidende Hinweise liefern, die zur Ermittlung der Verursacherin führten.

