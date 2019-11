Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Pkw überschlägt sich; A 61 Richtung Köln für 30min voll gesperrt

Bassenheim (ots)

Die 25jährige Fahrerin eines VW Golf war am Dienstag auf der A 61 kurz hinter dem Koblenzer Kreuz in Richtung Köln unterwegs, als sie beim Überholvorgang zu spät ausscherte und einen vorausfahrenden Sattelzug touchierte. Dadurch wurde ihr Pkw nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert und überschlug sich auf mehr als 70m mehrfach entlang der Mittelschutzplanke. Er kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sattelzug wurde am linken Hinterrad des Aufliegers so stark beschädigt, dass er vor Ort auf dem Standstreifen repariert werden musste. Die Fahrerin des Golf wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Verkehrsunfall wurden Trümmerteile bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wodurch auch dort ein Fahrzeug beschädigt wurde.

Die zweispurige Richtungsfahrbahn Köln musste von Autobahnpolizei und Autobahnmeisterei Mendig für 30 Minuten voll gesperrt werden. Dadurch entstand ca. 3km Rückstau auf der A 61 und der A 48. Die Autobahnmeisterei beseitigte über 50m verstreut liegende Fahrzeugteile.

