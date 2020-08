Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw durch Unbekannte zerkratzt

Altenhundem (ots)

Am Donnerstag (27.08.) ist in der Zeit von 9 bis 9.45 Uhr ein Pkw in der Wigeystraße beschädigt worden. Unbekannte haben das dort geparkte Fahrzeug rundherum mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

