Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht

Drolshagen

Am Samstagmorgen um 01:35 Uhr hörten Anwohner der Benolper Str. in Drolshagen einen lauten Knall. Bei Nachschau bemerkten sie, dass im Bereich der Ampelanlage ein Pkw auf der linken Fahrzeugseite lag, Personen waren nicht mehr im oder beim Fahrzeug. Nach der Spurenlage fuhr der unbekannte Fahrzeugführer zuvor die Benolper Str. in Rtg. Drolshagen und verlor im Bereich einer Fahrbahnschwenkung die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge touchierte er einen Ampelmast, durchbrach ein Umlaufgitter und kam in einem angrenzenden, kleinen Waldgebiet zum Stillstand. Kurz nach dem Ereignis bemerkten Passanten, dass eine Person von der Unfallstelle in Rtg. Humboldtstr. davonlief. Diese kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 - 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dunkel bekleidet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen vierliefen zunächst negativ, der verunfallte Pkw wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht gegeben werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Olpe unter Tel. 02761 9269-0 zu melden.

