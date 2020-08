Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Lennestadt (ots)

Am Sonntagmorgen um 02:45 Uhr wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Ziegeleistr. in Grevenbrück angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkohol stand und dass er keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug besass. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen gegen ihn gefertigt.

