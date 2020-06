Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerfurt bei "Rot" überquert - Radfahrerin stürzt bei Bremsmanöver und wird verletzt

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 53-jährige Radfahrerin wurde nach einem Sturz bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.10 Uhr in der Hauptstraße leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Radfahrerin die Fußgängerfurt bei "Rot" überquert. Nachdem ein 12-jähriger Junge die Straße überquerte bremste die die Radlerin voll ab und fiel über den Lenker auf die Straße. Sie erlitt dabei Schürfwunden sowie mehrere Prellungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Der Junge blieb unverletzt.

