Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hinter Lkw die Fahrbahn überquert; Kind bei Unfall in der Plöck verletzt; zum Glück glimpflicher Ausgang

Heidelberg (ots)

Am frühen Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, wollte ein 7-Jähriges Mädchen die Plöck in Höhe der Friedrichstraße hinter einem Lkw überqueren und wurde dabei von einer Radfahrerin erfasst, die in Richtung Grabengasse unterwegs war. Das Mädchen fiel zu Boden und verletzte sich zum Glück nur leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte das Kind vor Ort im Beisein des Vaters. Der Radfahrerin ist nichts passiert.

