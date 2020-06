Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Zwischen Mittwoch, 15.20 Uhr und Donnerstag, 05.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Mercedes der C-Klasse, der in der Dr. Bell-Straße vor dem Anwesen Nr. 31 geparkt war. Nach den ersten Ermittlungen war der Verursacher offenbar in Richtung Burghäldeweg unterwegs und aus unbekannten Gründen zu weit nach links geraten. Dort hatte er schließlich den Mercedes gestreift. Der Sachschaden dürfte bei weit mehr als 1.000.- Euro liegen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell