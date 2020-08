Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer

Olpe (ots)

Am Samstag um 23:30 Uhr pöbelte ein angetrunkener 21-jähriger Mann im Bereich des Olper Marktplatzes Kneipengäste und Passanten an. Da er einem durch die Polizei erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung desselben in Gewahrsam genommen.

