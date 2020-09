Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ungewöhnliche erste Fahrversuche...

Zittau (ots)

...einer 18-jährigen Slowakin stellten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 22. September 2020 gegen 11:50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Schlegel nach Großhennersdorf fest. Aufgefallen war ein PKW Mazda, welcher sehr langsam und in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und sahen wie kurz vor dem Anhalten eine weibliche Person vom Fahrer- auf den Beifahrersitz wechselte. Im Fahrzeug saß dann ein 48-jähriger Deutscher am Steuer und die 18-Jährige daneben. Beide gaben sofort an, dass sie wissen was sie falsch gemacht haben. Die junge Frau wollte mal ein Fahrzeug lenken und der Fahrer gestattete ihr es, in dem sie sich auf seine Oberschenkel setzte und erste Fahrversuche unternehmen durfte. Im Besitz eines gültigen Führerscheins war sie nicht, sodass gegen sie und den Fahrzeughalter Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

