Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 3: 15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr über Feuerschein und eine leichte Rauchentwicklung von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses informiert. Unter dem Stichwort Zimmerbrand mit Person wurden die beiden Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen zur Einsatzstelle an der Eppinghofer Straße entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es wurde umgehend ein Löschangriff durch einen Trupp unter Atemschutz, sowie über eine in Stellung gebrachte Drehleiter eingeleitet. Nach wenigen Minuten konnte das Feuer gelöscht werden. Glücklicherweise beschränkte sich der Brand noch auf einen kleinen Teil des Balkons, so dass eine Ausbreitung auf die Wohnung verhindert werden konnte. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Der Einsatz konnte nach ca. 45 Minuten beendet werden. (TRu)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell