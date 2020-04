Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand im Treppenraum eines Wohngebäudes an der Neustadtstraße. #fwmh

Am 18.04.2020 wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 17 Uhr zu einem Gebäudebrand zur Neustadtstraße gerufen. Bei Eintreffen der beiden durch die Leitstelle entsandten Löschzüge war eine Verrauchung des Treppenraumes festzustellen. Mehrere Personen befanden sich in den Obergeschossen an ihren Fenstern. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Im Treppenraum des Mehrfamilienhauses waren, aus bisher ungeklärter Ursache, abgestellte Gegenstände in Brand geraten. Nachdem der Brand abgelöscht und der Treppenraum mittels Hochleistungslüftern belüftet wurde, konnten die sich noch im Haus befindlichen Personen ihre Wohnungen verlassen. Nach kurzer Behandlung durch Rettungsdienst verblieben alle Bewohner an der Einsatzstelle. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach circa einer Stunde beendet. MHe

