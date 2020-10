Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201002-3: Zeuge vertrieb Fahrraddiebe - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Donnerstag (01. Oktober) versucht, ein Fahrrad zu entwenden, sind aber ohne Beute geflohen. Ein aufmerksamer Zeuge (20) beobachtete gegen 10:45 Uhr drei unbekannte Männer, die an einem Fahrradständer am Bahnhof Kerpen-Horrem ein Fahrradschloss knackten. Der 20-Jährige sprach die drei Männer an. Diese zeigten sich jedoch wenig beeindruckt. Erst als der Zeuge die Polizei verständigte, flohen die drei ohne Beute vom Tatort. Das schwarze Herrenfahrrad stellten die Beamten zur Eigentumssicherung sicher. Einer der drei Männer war 18 bis 24 Jahre alt und von sehr kräftiger Statur. Er hatte langes, gelocktes Haar und war mit einem roten Pullover bekleidet. Ein zweiter Täter war 25 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte einen Dreitagebart. Er hatte dunkles, kurzes bis mittellanges Haar. Von der dritten Person liegt keine Beschreibung vor. Sollten Ihnen die beschriebenen Personen bekannt sein oder sollten Sie diese gesehen haben, werden Sie gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Der Eigentümer des schwarzen Herrenfahrrades wird ebenfalls gebeten, sich unter der genannten Rufnummer an die Kriminalpolizei zu wenden. (akl)

