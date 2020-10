Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201001-4: Fahrrad von Schulhof geklaut - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schüler wurden am Mittwochmorgen (30. September) in einem Klassenraum auf den Dieb aufmerksam, als er mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss aufbrach.

Die Klasse einer Schule im Schwarzdornweg sah gegen 10:30 Uhr einen Mann an einem Treppenabgang, der sich mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen machte. Sie informierten sofort ihren Lehrer (32). Dieser reagierte, machte den Dieb auf sich aufmerksam und eilte zum Treppenabgang. Ein 30 bis 35 Jahre alter Mann, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen College-Jacke, war jedoch bereits mit einem Fahrrad geflüchtet. Das weiße Mountainbike mit orangenen und blauen Stellen (Marke Cube) gehörte einer 13-jährigen Schülerin der Schule. Der Täter führte einen Bolzenschneider mit sich, den er in einer blauen Plastiktüte versteckte. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Fahrraddieb machen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Rades geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

