Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in eine Garage im Wangerland - das Tor hielt den Hebelversuchen stand

Wangerland (ots)

In der Zeit vom 17.-18.05.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße Krummhörn das Tor zu einer Garage gewaltsam zu öffnen. Das Garagentor widerstand den Hebelversuchen, so dass nichts entwendet, das Tor allerdings beschädigt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell