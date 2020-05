Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in einer Wohnung in Wilhelmshaven - Reizgas kam zum Einsatz - einer der beiden Täter trug einen weißen Mundschutz, Tatumstände unklar - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Montagnachmittag, 18.05.2020, kam es gegen 17:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grenzstraße zu einem Raub. Gegen 17:30 Uhr hielten sich ein 37-Jähriger und eine 34-Jährige in der dortigen Obergeschosswohnung auf, als es an der Wohnungstür klingelte und der 37-Jährige die Tür öffnete. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der 37-Jährige die Tür und soll sofort von einer männlichen Person gepackt und zu Boden gedrückt worden sein. Als die 34-Jährige versuchte, zu Hilfe zu eilen, soll sie ebenfalls zu Boden gedrückt worden sein, als ein zweiter Täter dazukam. Dieser zweite Täter soll der Frau mehrfach auf den Rücken gesprungen sein, außerdem Reizgas in ihr Gesicht gesprüht haben. Nachdem Bargeld aus der Wohnung entwendet wurde, flüchteten beide Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Ein Nachbar, der durch die Schreie der Opfer auf die Situation aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei, die jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen keine Verdächtigen feststellen konnte. Beide Opfer wurden durch die Tat leicht verletzt. Zurzeit sind die Hintergründe der Tat und deren Umstände unklar, so dass die Polizei zur Klärung um Mithilfe bittet: Einer der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 190 cm groß gewesen sein, eine kräftige Statur und kurze, blonde Haare gehabt haben. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhe bekleidet gewesen sein, außerdem einen weißen Mundschutz getragen haben. Der zweite Täter soll eine schlanke Statur gehabt und zur Tatzeit eine weiße Oberbekleidung, eine hellere Jeans, helle Schuhe und ein rotes bzw. orangefarbenes T-Shirt getragen haben. Zeugen, die zu der Zeit in der Grenzstraße waren und etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben bzw. anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

