Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher schlagen Loch ins Dach

Bergisch Gladbach (ots)

Durch ein Loch, das Diebe in das Dach eines Kiosks in Kippekausen geschlagen haben, gelangten sie in den Verkaufsraum und stahlen dort Zigaretten und Tabak.

In der Nacht zu Sonntag (16.08.) erhielt der Besitzer eines Kiosks in der Ottostraße einen Hinweis, dass Einbrecher gegen 05:00 Uhr in seinem Geschäft seien. Als er dort ankam, waren die Täter bereits verschwunden. Sie hatten die Dachrinne beschädigt und ein Loch in das Dach des Gebäudes geschlagen. Durch dieses Loch gelangten die Diebe in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie rund 1.000 Zigarettenpackungen sowie mehrere Tabaktüten. Einen Tresor, der jedoch ohne Inhalt war, rissen die Einbrecher komplett aus der Verankerung und entwendeten ihn zusammen mit der Kasse (mit einem kleinen Wechselgeldbetrag).

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag zwischen 05:00 Uhr und 05:20 Uhr (oder auch in den Tagen davor) Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

