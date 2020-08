Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wechselgeld aus Sander Blumengeschäft gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher haben in einem Blumengeschäft zwei Geldbehältnisse geplündert.

Der Besitzer des Blumengeschäftes an der Herkenrather Straße hatte die Ladentür am Samstag (15.08.) gegen 15:30 Uhr hinter sich verschlossen. Als er diese am Sonntagmorgen (16.08.) gegen 09:00 Uhr wieder aufschloss, fiel ihm auf, dass ein Fenster komplett aus den Angeln gehoben worden war.

Einbrecher hatten aus zwei Geldkassetten das Wechselgeld in Höhe eines kleinen dreistelligen Betrages gestohlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell