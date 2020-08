Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Skater verursacht Unfall auf der Balkantrasse und flüchtet

Burscheid (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.08.), gegen 14:15 Uhr, hat sich auf der Balkantrasse in Höhe des Ziegeleiweges in Burscheid ein Verkehrsunfall ereignet.

Eine 74-jährige Leverkusenerin war mit ihrem E-Bike auf der Balkantrasse in Richtung Leverkusen unterwegs. In Höhe des Ziegeleiweges am Busbahnhof überholte sie zwei Fußgänger mit Kinderwagen.

Währenddessen wurde sie ebenfalls überholt und zwar von einer größeren Gruppe von Skatern. Ein Skater stürzte dabei mit seinem Longboard, das dadurch unter den Vorderreifen der Leverkusenerin rollte, die daraufhin ebenfalls stürzte.

Die Radfahrerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und der Longboardfahrer half ihr noch, das Fahrrad wieder aufzustellen. Als sie nach seinem Namen fragte, entfernte er sich zügig auf seinem Longboard.

Der Skater soll männlich gewesen sein, hatte eine normale Statur, war vermutlich Deutscher, fuhr ein Longboard und trug keinen Helm.

Nach ihm sucht die Polizei nun, um den Unfallhergang zu klären. Am Unfallort wurde wenig später ein Schlüsselbund aufgefunden, der vermutlich dem flüchtigen Skater gehören dürfte. Am Schlüsselbund befindet sich u.a. ein Schlüssel für ein Sicherheitsschloss.

Die Verletzte zeigte den Vorfall von zuhause aus bei der Polizei in Leverkusen an, die eine Verkehrsunfallanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen hat.

Wer Hinweise zu dem Longboardfahrer und/oder dem Besitzer des Schlüsselbundes geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 bei der Polizei RheinBerg. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell