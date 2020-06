Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchter 27-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag (18.06.2019) gegen 02:30 Uhr einen 27 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Identität des deutschen Staatsangehörigen wurde zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle durch die Streife überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Stuttgart gegen den zuletzt in Stuttgart wohnhaften Mann einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, da dieser untergetaucht war. Der 27-Jährige, dem ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird, wurde noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

