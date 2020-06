Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 90-Jähriger spaziert auf Bahnbrücke

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 90 Jahre alter Mann hat sich am gestrigen Dienstag (16.06.2020) gegen 14:30 Uhr auf das Bietigheimer Enztalviadukt begeben und damit den Bahnbetrieb gestört. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der bereits lebensältere Herr in den Gleisbereich am Haltepunkt Ellental, um sich von dort aus zu Fuß auf das Bahnviadukt zu begeben. Die von Zeugen alarmierten Landespolizisten trafen den Rentner auf der Brücke an, verbrachten ihn aus dem Gefahrenbereich und übergaben ihn einer Streife der Bundespolizei. Der 90-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig und erkannte offenbar kein Fehlverhalten. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts der Vornahme einer Bahnbetriebsstörung rechnen. Die Bahnbrücke musste für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen kurzzeitig gesperrt werden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

