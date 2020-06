Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Baumaschine erfasst E-Scooter im Gleisbereich

Stuttgart (ots)

Eine Gleisbaumaschine hat am frühen Samstagmorgen (13.06.2020) gegen 03:00 Uhr einen im Gleisbereich liegenden E-Scooter am Stuttgarter Nordbahnhof überfahren und wurde dadurch beschädigt. Der Mitarbeiter der Baufirma führte die Gleisstopfmaschine offenbar aufgrund von Bauarbeiten im Bereich des Nordbahnhofs. Hierbei übersah er wohl das im Gleisbereich entsorgte elektronische Mietfahrzeug und erfasste es. Das Schienenfahrzeug wurde durch die Kollision beschädigt, der Roller vollständig zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang oder dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

