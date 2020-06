Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 43-Jähriger beleidigt Frau und zieht Kind an den Armen

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am gestrigen Mittwoch (09.06.2020) gegen 16:00 Uhr eine Reisende im Bahnhof Bad Cannstatt beleidigt und ein Kind an den Armen hochgezogen. Der 43-Jährige fiel zunächst auf dem Bahnsteig auf, als er wohl ohne erkennbaren Grund eine 24-jährige Reisende beleidigte. Kurz darauf soll er zudem ein ihm offenbar fremdes Kind in der Bahnhofshalle an den Armen gepackt und hochgehalten haben. Als der mutmaßliche Täter den 9-jährigen Jungen wieder absetzte, klagte dieser über Schmerzen. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Von Zeugen alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten den mit über zwei Promille alkoholisierten Mann mithilfe einer Personenbeschreibung noch am Bahnhof feststellen. Der somalische Staatsangehörige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nach.

