Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 128 - Nachtrag 2

Kreis Heinsberg (ots)

Sonstiges:

Erkelenz-Lützerath - Besetzung eines Hauses durch mehrere Personen -

Nachdem am 7. Mai 2020, gegen 13.30 Uhr, mehrere Personen unberechtigt in ein Haus an der Straße Lützerath eingedrungen waren und Transparente aus den Fenstern gehängt hatten, begann die Polizei gegen 19.45 Uhr mit der Räumung des Hauses. Die Beamten nahmen 16 Personen in Gewahrsam, um deren Identität festzustellen. Gegen 00.10 Uhr wurde der Einsatz beendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Die polizeiliche Ermittlungen zu der Tat sowie zu deren Hintergründen dauern weiter an.

