POL-RBK: Bonn/Bergisch Gladbach : 15-jährige vermisst - Polizei sucht nach Jennifer K.

Bergisch Gladbach (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 15-jährigen Jennifer K. Die Vermisste, die in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bornheim lebt, wurde dort zuletzt am 12.08.2020 gesehen.

Die aus Bergisch Gladbach stammende 15-Jährige ist schwanger. Da eine Gefährdung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Anlaufadressen in Bergisch Gladbach wurden bereits von der Polizei überprüft.

Jennifer K. ist ca. 149 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Die Vermisste trug zuletzt ein langes, schwarzes Kleid sowie rot-schwarze Nike Turnschuhe. Außerdem führt sie vermutlich eine kleine Handtasche mit sich.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell