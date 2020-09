Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall auf der Nierenhofer Straße

Hattingen (ots)

Ein 51-jähriger Hattinger fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Motorrad auf der Nierenhofer Straße in Richtung Essen. Kurz hinter der Kreuzung Nierenhofer Straße/ Beuler Höhe kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau, dies bemerkte der Fahrer zu spät und fuhr auf das wartende Motorrad eines 62-jährigen Mannes aus Bochum auf. Dieser wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

