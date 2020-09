Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Brände im Starenweg

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:30 Uhr, entzündete ein bislang unbekannter Täter in der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses auf bislang unbekannte Weise vier im Treppenhaus befindliche Schuhe. Das Feuer wurde durch einen Anwohner mit einem Eimer Wasser gelöscht. Gebäudeschaden entstand nicht. Am Sonntagmorgen, gegen 10:50 Uhr, wurde im gleichen Haus ein Müllbeutel im Keller des Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Ein Gebäude- oder Personenschaden entstand auch hier nicht. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung. Bereits am Donnerstag (03.09) kam es im Starenweg in einer Garage zu einem Brand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Feuer absichtlich gelegt worden sind. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-91666000 zu melden.

