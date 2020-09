Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Kanzlei

Schwelm (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Neumarkt. In dem Gebäude versuchten sie in insgesamt drei Kanzleien einzudringen. Sie versuchten die Zugangstüren aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Wieso die Tat abgebrochen wurde ist bisher ungeklärt. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

