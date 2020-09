Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Mit Luftgewehr auf Gruppe geschossen

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, gegen 22:45 Uhr, hielt sich eine 6-köpfige Personengruppe an der Wuppertaler Straße auf. Während sich zwei Männer aus der Gruppe lauthals stritten, beobachteten zwei Frauen aus der Gruppe, dass im Wohnhaus gegenüber das Licht im Hausflur anging. Kurze Zeit später hörte die 22-Jährige Frau ein Schussgeräusch und bemerkte einen Druck am Unterarm. Sie stellte fest, dass in dem Ärmel ihrer Jacke ein Loch war und sie fand einen Diabolo im Futter des Ärmels. Verletzt wurde sie nicht. Die hinzugerufene Polizei konnte im Keller des Hauses ein leicht zugängliches Luftgewehr feststellen. Gegen den 78-jährigen Besitzer wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

