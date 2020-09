Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/ 3 Verletzte bei Auffahrunfall

Hattingen (ots)

Am 04.09.2020 um 12:30 Uhr befuhren ein 29- jähriger Hattinger und eine 53- jährige Hattingerin mit ihren Pkw die Bruchstraße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße hintereinander. Als die 53- jährige nach rechts in eine Einfahrt abbog, übersah der 29- jährige dies und fuhr mit seinem Pkw auf. Der Pkw wurde dabei so beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Alle 3 Insassen der Pkw wurden leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

