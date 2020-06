Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 14

Landkreis Konstanz) Unbekannter gerät auf Gegenfahrbahn und beschädigt Auto (31.05.2020)

B 14 / Raithaslach (ots)

Ein unbekannter Audi-Fahrer beschädigte am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B 14 den entgegenkommenden Skoda eines 32-Jährigen. Der Fahrer des schwarzen Audi A3 befuhr die Bundesstraße von Stockach kommend in Richtung Tuttlingen. Auf Höhe der Ausfahrt Raithaslach kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Skoda. Es entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

