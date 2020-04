Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Unfallursache Alkohol

Altenkirchen (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer kam in der Nacht zum Sonntag gegen 02:55 Uhr in der Schillerstraße in Altenkirchen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Sandsteinpfosten der ortsansässigen Kirche. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahranfänger blieb zum Glück unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem jungen Fahrer der Einfluss von Alkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme, weiterhin folgte der Antrag auf Entziehung der Fahrerlaubnis. |pikus

