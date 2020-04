Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Kupferkessels

Pfeffelbach (ots)

Unbekannter entwendete im Zeitraum von Samstag Spätnachmittag bis Sonntag in der Frühe einen ca. 40 Kilogramm schweren Kupferkessel. Der Kessel stand in einem Vorhof in der Hauptstraße in Pfeffelbach und diente als Blumenkübel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per Email unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

