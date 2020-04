Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Scheune

Aschbach (ots)

Der Aufbruch einer Scheune an der L 368 ist der Polizei am Samstagmittag gemeldet worden. Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag gewaltsam das Vorhängeschloss der Scheune auf. Am späten Freitagabend wurde ein Transporter besetzt mit drei männlichen Personen an der Scheune gesichtet. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug oder den Personen, die in der Nähe des Objektes gesehen wurden unter Telefon-Nummer 06382 9110.|pilek

