Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffiti

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rockenhausen (ots)

In der Nacht vom 23.04.2020 auf den 24.04.2020 beschmierten bislang unbekannte Täter sowohl die Fassade des Lidl-Marktes, als auch ein Gartenhaus in der Rognacallee in Rockenhausen. Aufgrund der Ähnlichkeit der Graffiti-Symbole dürfte ein Zusammenhang zwischen beiden Taten bestehen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell