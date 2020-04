Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallursache "einen anderen übersehen"

Lauterecken (ots)

Zu weit ist ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen in Offenbach-Hundheim in den Kreuzungsbereich Brückenstraße / Saarstraße eingefahren. Schnell wollte er sein Verhalten korrigieren und fuhr "ein kurzes Stück zurück". Zuviel wie sich herausstellte, denn er hatte den bereits hinter ihm stehenden PKW übersehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. In Lauterecken suchte ein Verkehrsteilnehmer zwei Stunden später eine Parklücke im Friedhofsweg. Im Vorbeifahren erkannte er einen freien Platz, bremste und schaltete in den Rückwärtsgang. Parallel fuhr allerdings ein anderer Fahrzeugführer von dem daneben befindlichen Parkplatz. Als dieser bereits zur Hälfte auf der Straße war wurde sein Wagen von dem rückwärtsfahrenden Parkplatzsucher touchiert. Auch in diesem Fall wurde beim "Umschalten vom Vorwärts- auf die Rückwärtsfahrt" nicht ausreichend nach hinten geschaut. In Meisenheim wollte ein Autofahrer am gleichen Morgen (zwei Stunden später) in der Straße Obertor am Straßenrand anhalten. Hierzu fuhr er mit seinem PKW rückwärts und beschädigte dabei ein auf dem Gehweg befindliches Verkehrsschild. Auch hier entstand Sachschaden am Auto sowie am Schilderpfosten. |pilek-AH

