Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt Machete sicher

Einöllen (ots)

Die Polizeistreife hat am frühen Donnerstagmorgen eine Machete mit einer Klingenlänge von 41 Zentimetern sichergestellt. Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei kurz nach 6 Uhr. Ein Mann würde bei einer Parkbank in der Straße "Am Festplatz" mit einer Machete "hantieren". Die Beamten erfuhren von dem 33-Jährigen, dass er das Teil zum Schleifen zu einem Kollegen bringen wollte. Zum Transport durch die Öffentlichkeit hätte er allerdings einen geschlossenen Behälter benutzen müssen. Da bei ihm zudem noch ein leichter Alkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde die präventive Maßnahme durchgeführt. |pilek-AH

