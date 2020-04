Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Wolfstein (ots)

In eine Wohnung in der Hauptstraße sind Langfinger am Donnerstagnachmittag eingedrungen. Vermutlich wurden sie jedoch gestört. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür wurde im Inneren nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Der unwillkommene Besuch hatte zwischen 16:00 und 22 Uhr stattgefunden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

