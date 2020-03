Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte steigen in Lebensmittelmarkt ein - Beute: Zigaretten

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.03.) brachen bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt an der Venloer Straße in Rommerskirchen-Gill ein. Ihr Ziel war eine im Geschäft befindliche Lottoannahmestelle. Dort bedienten sie sich an der Zigarettenauslage und verschwanden anschließend unerkannt aus dem Markt. Die Polizei erhielt, gegen 02:15 Uhr, Kenntnis vom Vorfall.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Grevenbroich unter der Telefon 02131 300-0 entgegen.

