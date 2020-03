Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter nach Wohnungseinbruch flüchtig - Hubschrauber im Einsatz

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (11.03.), gegen 19:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Wohnungseinbruch im Neusser Ortsteil Pomona.

Ein Unbekannter hatte sich an einem Mehrfamilienhaus an der "Alte Aachener Straße" zu schaffen gemacht und war durch das offensichtlich "auf Kipp" stehende Fenster in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen. Als die Bewohnerin den Täter bemerkte, gab dieser Fersengeld. Sofort informierte sie die Polizei. Der Täter flüchtete zunächst in eine angrenzende Kleingartenanlage.

An der großangelegten Fahndung beteiligte sich neben mehreren Streifenwagenbesatzungen, auch ein Polizeihubschrauber. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Flüchtige bislang noch nicht ermittelt werden. Seine Beute bestand aus Halsschmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, die Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 14) unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu informieren. Eine genauere Beschreibung des Täters liegt der Polizei leider nicht vor.

