Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst

Neuss (ots)

Eine Fußgängerin aus Neuss verletzte sich am Mittwochmorgen (11.03.) bei einem Verkehrsunfall schwer. Nach ersten Erkenntnissen trat sie, gegen 6:50 Uhr, an der Einmündung Bergheimer Straße/Steubenstraße unvermittelt auf die Fahrbahn der Bergheimer Straße. Ein 47-jähriger Neusser, der mit seinem Mercedes in Richtung Reuschenberg unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit der 49-Jährigen nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

