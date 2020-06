Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mehrere Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei zwei "identischen" Unfällen (01.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Fünf verletzte Personen und hoher Sachschaden ist die Bilanz zweier Verkehrsunfälle, die sich am Pfingstmontag auf der Kreisstraße 5709 an der Einmündung zum Außenring Villingen ereignet haben.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin von Nordstetten kommend in Richtung Wieselsbergstraße. An der Einmündung des "Außenring Villingen" missachtete sie die nach geänderter Verkehrsführung bestehende Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit seinem VW "Up" entgegenkam und nach links in den Außenring Villingen einbog. Die Unfallverursachering verletzte sich beim Unfall leicht. Da die Frau schwanger ist, brachte sie ein Rettungshubschrauber vorsorglich in eine Klinik. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst lud beide nicht mehr fahrbereiten Autos auf.

Gegen 19 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall an gleicher Stelle. Auch hier kam eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin mit der geänderten Vorfahrtsregelung nicht klar. Sie fuhr ebenfalls von Nordstetten kommend in Richtung Wieselsbergstraße und missachtete die Vorfahrt einer der abknickenden Vorfahrstraße folgenden 44-jährigen Fiat-Fahrerin, die sich leicht verletzte. Zwei Mitfahrer im Mercedes der 41-Jährigen verletzten sich ebenfalls leicht, die Fahrerin selbst blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

