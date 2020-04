Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnhaus fordert ein Todesopfer; Brandursache geklärt - Pressemitteilung Nr. 3

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 23.04.2020, kurz nach 10 Uhr, in einem Wohnhaus in der Friedensstraße in Eppelheim zu einem Brand, der ein Todesopfer forderte. Als Brandursache konnten die Brandspezialisten des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zwischenzeitlich die unsachgemäße Handhabung einer Gasflasche ermitteln. Weiterhin wurde festgestellt, dass bei dem 83-Jährigen eine Rauchgasvergiftung todesursächlich war.

