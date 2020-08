Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrerin

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der Kreisstraße 3554 bei Burbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Motorradfahrer und einer 41-jährigen Rennradfahrerin. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Um 13.15 Uhr befuhr die Radfahrerin die K 3554. Hinter ihr fuhr eine Gruppe Motorradfahrer in derselben Richtung und setzte zum Überholen an. Für die Kradfahrer unvorhersehbar wendete die Rennradfahrerin auf der Kreisstraße, um zurückzufahren. Ein 55-jähriger Motorradfahrer konnte sein Überholmanöver nicht mehr abbrechen und kollidierte bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 50-60 km/h mit der Radlenkerin. Beide kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Die Rennradfahrerin wurde noch an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt und mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer brach sich infolge des Sturzes die Schulter und musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei musste die K 3554 an der Unfallstelle für rund zwei Stunden sperren.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell