Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Junge mit Fahrrad gestürzt

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am vergangenen Samstag war ein 10-jähriger Junge um 14:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Im Silbertal" unterwegs. Hier fuhr er ordnungsgemäß an einem geparkten PKW vorbei, als ein anderer PKW das Kind sehr dicht passierte, aber nicht berührte. Der Junge erschrak sich derart, dass er stürzte und sich leicht verletzte. Bisher ist nur bekannt, dass es sich bei dem Auto um einen grünen Kombi gehandelt haben soll. Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzahusen



Telefon: 02624-94020

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



